Путин посетил экскурсию по юрте «Энесай»

Президент России Владимир Путин в Киргизии совместно с лидерами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осмотрел юрту «Энесай». Видео опубликовано на странице в Telegram-канале Кремля.

На кадрах видно, что российский лидер, вместе с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, посещают экскурсию без галстуков — в неформальной дружеской обстановке.

Путину лично продемонстрировали панно из войлока, а также процесс изготовления киргизского народного трехструнного инструмента - комуза. На кадрах также можно увидеть, что на столе стоят матрешки и русский самовар как дань уважения русской культуре.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. В рамках визита он провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее стало известно, что пассажиропоток между Россией и Киргизией в 2025 году вырос на 50%.