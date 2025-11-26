На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин посетил экскурсию по юрте «Энесай»

Путин вместе с лидерами ОДКБ посетил экскурсию по юрте «Энесай»
true
true
true

Президент России Владимир Путин в Киргизии совместно с лидерами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осмотрел юрту «Энесай». Видео опубликовано на странице в Telegram-канале Кремля.

На кадрах видно, что российский лидер, вместе с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, посещают экскурсию без галстуков — в неформальной дружеской обстановке.

Путину лично продемонстрировали панно из войлока, а также процесс изготовления киргизского народного трехструнного инструмента - комуза. На кадрах также можно увидеть, что на столе стоят матрешки и русский самовар как дань уважения русской культуре.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. В рамках визита он провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее стало известно, что пассажиропоток между Россией и Киргизией в 2025 году вырос на 50%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами