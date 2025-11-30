Зеленский раскрыл задачи делегации Украины на переговорах в США

Зеленский: в ближайшие дни могут конкретизировать шаги для завершения конфликта

Отправившаяся в США делегация Украины продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе женевских договоренностей, сообщил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Политик отметил, что подход американской стороны остается конструктивным, а дипломатия — активной.

«В ближайшие дни вполне возможно конкретизировать шаги по определению того, как привести войну к достойному завершению», — заявил украинский лидер.

Глава государства добавил, что члены делегации получили необходимые указания. Он ждет от них работы согласно приоритетам страны.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию. Состав делегации был изменен после отставки главы офиса президента республики Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными.

