Умеров удалил публикацию о начале встречи с Уиткоффом и Рубио

Умеров удалил из соцсетей пост о начале встречи с делегацией США в Майами

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров удалил из своих соцсетей пост о начале встречи украинской делегации со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В посте, скрин которого опубликовали журналисты, Умеров написал, что в Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по установлению шагов для достижения «достойного мира».

По словам Умерова, «есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Глава украинской делегации также заявил, что находится на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 30 ноября делегация Украины прибыла на переговоры в США. По информации американского портала Axios, переговорщики будут работать над окончательным согласованием мирного плана Вашингтона, чтобы сделать его «более приемлемым для Киева». Уиткофф и Кушнер представят этот документ Путину 2 декабря.

Как отмечал Зеленский, в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта.

Ранее Путин заявил, что мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.