На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умеров удалил публикацию о начале встречи с Уиткоффом и Рубио

Умеров удалил из соцсетей пост о начале встречи с делегацией США в Майами
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров удалил из своих соцсетей пост о начале встречи украинской делегации со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В посте, скрин которого опубликовали журналисты, Умеров написал, что в Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по установлению шагов для достижения «достойного мира».

По словам Умерова, «есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Глава украинской делегации также заявил, что находится на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 30 ноября делегация Украины прибыла на переговоры в США. По информации американского портала Axios, переговорщики будут работать над окончательным согласованием мирного плана Вашингтона, чтобы сделать его «более приемлемым для Киева». Уиткофф и Кушнер представят этот документ Путину 2 декабря.

Как отмечал Зеленский, в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта.

Ранее Путин заявил, что мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами