СМИ: Бельгия допускает, что одобрит передачу российских активов Украине

Бельгия может согласиться на передачу Украине российских активов Евросоюзом, но только с учетом условий Брюсселя. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

В публикации отмечается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер допустил подобный вариант, но для его реализации ожидает определенных заверений от других государств Евросоюза. Как пишут журналисты, получение данных гарантий станет возможным к декабрю.

28 ноября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в связи с чем она задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что страна нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

В середине ноября сообщалось, что главы министерств финансов стран Евросоюза не приняли практических решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных активов России. По данным западных журналистов, ЕК не может убедить Бельгию конфисковать российские деньги. Кроме того, как утверждается, от участия в этом отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.