В МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России

Захарова: нужно изучить информацию о присвоении Бельгией доходов от активов РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Информация о том, что Бельгия может присваивать доходы от замороженных активов России, необходимо изучить. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно комментировала, что эти активы не являются замороженными. Дипломат отметила, что «это акты воровства» со стороны стран Запада. По ее словам, именно так они и будут квалифицироваться.

«А эти факты по Бельгии нужно просто посмотреть и изучить», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

До этого издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия может использовать замороженные активы России, поэтому задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме.

Ранее в Бельгии предупредили Италию о рисках при экспроприации активов России.

