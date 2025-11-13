На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе не приняли решение по экспроприации российских активов

Министр Дании Лосе: ЕС не принял решение по экспроприации активов РФ
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Руководители министерств финансов стран Евросоюза не приняли практических решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

«Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре», — отметила Лосе на пресс-конференции по итогам встречи.

Как отмечается, Лосе добавила, что, по ее мнению, экспроприация активов России якобы является «наилучшим решением».

13 ноября Европейская комиссия продолжила обсуждение с Бельгией предложений по финансированию Украины, включая использование активов Российской Федерации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что рассматриваются различные варианты, при этом основной — предоставление кредита за счет замороженных российских суверенных активов.

10 ноября стало известно, что Европейский союз разрабатывает альтернативные варианты конфискации замороженных активов России, связанных с Бельгией. Основных стратегий две: первая — это «репарационные займы» на основе замороженных российских государственных активов; вторая — модель займов, при которой государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Ранее ЕК не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы.

