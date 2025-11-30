На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила о признании Киевом причастности к терактам против КТК

Захарова: Киев фактически признал участие в нападении на инфраструктуру КТК
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские спецслужбы фактически признали причастность к терактам против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, опубликовав в своих СМИ видео атак. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале министерства.

«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что подвергшаяся нападению инфраструктура КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и никогда не являлась объектом каких-либо международных рестрикций или ограничений.

Захарова призвала всех осудить эти теракты и дать оценку деструктивным действиям украинских властей и их кураторов.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. Капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были выведены за пределы акватории.

МИД Казахстана выразил протест из-за произошедшего, заявив, что рассматривают инцидент как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям республики с Украиной.

Ранее Захарова предрекла мировую войну, если Киев реализует планы на диверсии в Европе.

