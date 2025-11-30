Кличко придумал, как спасти Украину от коррупции

Чтобы спасти Украину от коррупции нужно вернуть демократию и срочно сформировать правительство национальной сплоченности. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на страницах «Украинской правды».

«Война и коррупция - две главные проблемы страны сейчас. И, если война - это зло, пришедшее извне, то коррупция - это то, что разъедает веру в победу изнутри. Коррупция - это производная от концентрации власти в нескольких кабинетах. Нам нужно выстоять. Для этого надо вернуться к смыслу, который так не любили в Офисе президента. Вернуться к демократии», — написал Кличко.

По его словам, «в первую очередь нужно срочно сформировать правительство национальной сплоченности» по примеру Израиля или Великобритании. На Украине должно появиться правительство не одной партии, а всех парламентских фракций, считает мэр Киева.

Политик также отметил, что для восстановления демократии на Украине власть должна прекратить атаки на местную власть и антикоррупционные органы.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что перешло на финальную стадию в расследовании коррупционного скандала в стране.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики, за этим последовали обыски и отставки высокопоставленных чиновников, в частности у главы Офиса президента Андрея Ермака, за чем последовала его отставка.

Ранее в Британии указали на шаткое положение Зеленского.