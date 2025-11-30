В Британии указали на шаткое положение Зеленского

The Times: Зеленский оказался на грани из-за коррупции и проблем на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на грани из-за коррупционного скандала и проблем на фронте. Такую оценку дает британская газета The Times.

«Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность», — говорится в тексте.

По мнению авторов, политическое состояние Зеленского оказалось шатким из-за ухода главы ОП Андрея Ермака и ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения для ВСУ. Из-за коррупционного скандала глава государства также может потерять своих политических союзников, пишет The Times.

28 ноября в квартире главы офиса украинского лидера Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. В интервью New York Post уволенный чиновник рассказал, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Несмотря на это, бывший глава офиса не собирается создавать проблемы Зеленскому и намерен отправиться на фронт.

