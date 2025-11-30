На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали терактом удары Украины по инфраструктуре КТК

Захарова: Москва уведомит международные площадки об атаках на инфраструктуру КТК
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия сообщит миру о нападениях, совершенных на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы проинформируем все международные площадки об этом теракте. Здесь сомнений даже нет», — сказала она.

Накануне пресс-служба КТК сообщила, что украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал в Новороссийске, повредив выносной причал. После взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции, а танкеры были выведены за пределы акватории, разлива нефти удалось избежать, уточнили в КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда западноевропейских стран.

МИД Казахстана выразил протест из-за произошедшего. В министерстве напомнили, что вчерашнее нападение на инфраструктуру стало уже третьим актом агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. От Украины потребовали принятия мер по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее в России раскрыли цель атак ВСУ на танкеры вблизи Турции и казахскую нефтебазу.

