В МИД РФ исключили участие ЕС в переговорном процессе по Украине

Грушко: страны ЕС сами вычеркивают себя из мирного процесса по Украине
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет «Интерфакс».

«[Позиция ЕС] на всех этапах конфликта исключала достижение урегулирования, как исключает и любое место Европы за столом переговоров», — заявил Грушко.

По его словам, буквально каждый день из стран ЕС идут призывы, что «мира без Европы не будет». При этом, как добавил дипломат, они продолжают говорить о потенциальной войне с Россией, в связи с чем не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств», сказал он.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что США будут стремиться исключить лидеров Европы из списка участников мирных переговоров по Украине. Эксперт считает, что трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта». Политолог добавил, что если Соединенным Штатам удастся убрать Европу из украинского урегулирования, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для ЕС.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что говорить о системе безопасности без участия Европы невозможно. Представитель Кремля считает, что на каком-то этапе все-таки придется подключить европейцев к переговорному процессу.

Ранее на Западе заявили, что переговоры по Украине могут продлиться месяцы.

