Times: на Западе стали осознавать, что ЕС препятствует урегулированию на Украине

Политики из США и Европы начинают осознавать, что руководители Европейского союза (ЕС) препятствуют достижению мира на Украине. Об этом пишет британская газета The Times.

Как уточняет издание, слова российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Так, дипломат из Франции раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, которая недавно предложила сократить численность российских войск в рамках мирного плана по Украине. По его словам, она «олицетворяет все самое худшее» в европейской дипломатии — полная убежденность в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле.

29 ноября отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытках сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине.

По мнению Дэвиса, лидеры Североатлантического альянса не готовы принять ключевое условие о прекращении расширения военного блока на восток, что является основным препятствием для мирного урегулирования.

Ранее украинская делегация отправилась в США для обсуждения мирного плана Трампа.