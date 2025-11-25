Политолог оценил возможность дальнейшего участия Европы в переговорах по Украине

США будут стремиться исключить лидеров Европы из списка участников мирных переговоров по Украине. Такое мнение выразил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с «Лентой.ру».

«До последнего времени им [США] удавалось <...> не включать Европу в полноценный переговорный процесс», — отметил эксперт.

По его словам, ключевым элементом переговорного процесса является обсуждение мирного урегулирования с Россией. Шаповалов считает, что трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта». Политолог добавил, что если Соединенным Штатам удастся убрать Европу из украинского урегулирования, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для ЕС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о системе безопасности без участия Европы невозможно. Представитель Кремля высказал мнение, что на каком-то этапе придется подключить европейцев к переговорному процессу.

Ранее Рубио заявил о предстоящем обсуждении роли ЕС и НАТО в урегулировании на Украине.