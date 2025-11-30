На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Младшая дочь Трампа опубликовала его фото с внуком

Дочь Трампа Тиффани показала фото отца с маленьким внуком Александром
true
true
true
close
TiffanyATrump/X

Дочь президента США Тиффани Трамп в соцсети Х показала фото американского лидера с маленьким внуком.

«Дедушка и Александр усердно работают», — подписала снимок наследница главы Белого дома.

На фотографии Дональд Трамп сидит за столом и держит внука на коленях. При этом он смотрит не на мальчика, а в экран своего телефона. В это время малыш активно жестикулирует и надувает губы.

Для отдыха с семьей президент США выбрал не официальный костюм, а повседневную одежду. Он надел на себя красную кепку с надписью «Трамп был прав во всем», а также белую футболку-поло и черные штаны. Где именно был сделан снимок, не уточняется. На заднем фоне можно увидеть расписную плитку на стене, в связи с чем можно сделать вывод, что президент находился где-то за пределами своей официальной резиденции в Вашингтоне.

В мае 2025 года у Дональда Трампа родился одиннадцатый по счету внук. Очередного наследника ему подарила младшая дочь Тиффани. Мальчик появился на свет 15 мая, его назвали Александр Трамп Булос.

До этого 19-летний сын Трампа и его супруги Мелании Бэррон закрыл целый этаж «фамильного» небоскреба Trump Tower ради свидания с девушкой.

Ранее «Газета.Ru» публиковала подробности о детях и внуках Дональда Трампа.

