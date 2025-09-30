Сын Трампа закрыл целый этаж отцовского небоскреба для свидания с девушкой

19-летний сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Бэррон закрыл целый этаж «фамильного» небоскреба Trump Tower ради свидания с девушкой. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

«19-летний молодой отпрыск настолько хорошо охраняется, что целый этаж был закрыт для его романтической встречи», – заявил собеседник издания.

По его словам, такие меры были предприняты ради обеспечения безопасности двух влюбленных. Имя девушки Бэррона Трампа источник раскрывать не стал.

До этого Бэррона Трампа засняли с часами за $48 тысяч. Папарацци заметили младшего сына Трампа во время прогулки с матерью в Нью-Йорке. Наследник президента США был одет в черную футболку и джинсы, а также бомбер синего цвета. Образ дополнили часы модели Daytona от бренда Rolex. Согласно данным с официального сайта, стоимость аксессуара составляет $48 700. В свою очередь Мелания Трамп была одета немного проще и позировала в сером пальто и солнцезащитных очках.

