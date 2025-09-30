На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Трампа закрыл целый этаж отцовского небоскреба для свидания с девушкой

Page Six: 19-летний сын Трампа закрыл целый этаж Trump Tower на время свидания
true
true
true
close
Saul Loeb/Reuters

19-летний сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Бэррон закрыл целый этаж «фамильного» небоскреба Trump Tower ради свидания с девушкой. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

«19-летний молодой отпрыск настолько хорошо охраняется, что целый этаж был закрыт для его романтической встречи», – заявил собеседник издания.

По его словам, такие меры были предприняты ради обеспечения безопасности двух влюбленных. Имя девушки Бэррона Трампа источник раскрывать не стал.

До этого Бэррона Трампа засняли с часами за $48 тысяч. Папарацци заметили младшего сына Трампа во время прогулки с матерью в Нью-Йорке. Наследник президента США был одет в черную футболку и джинсы, а также бомбер синего цвета. Образ дополнили часы модели Daytona от бренда Rolex. Согласно данным с официального сайта, стоимость аксессуара составляет $48 700. В свою очередь Мелания Трамп была одета немного проще и позировала в сером пальто и солнцезащитных очках.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о 5 детях и 10 внуках, которые поддерживают Дональда Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами