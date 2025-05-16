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У Трампа родился одиннадцатый внук

У президента США Трампа родился одиннадцатый внук
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Ken Cedeno/Reuters

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани родила сына — одиннадцатого внука американского президента. Об этом она сообщила в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Спасибо, что ты появился в нашей жизни!» — отметила она.

Мальчик родился в четверг, 15 мая. Его назвали Александр Трамп Булос.

Президент США Дональд Трамп в свою вторую каденцию регулярно появляется на публике с внуками. Отпрыски его старших детей были рядом с дедом во время избирательной кампании и инаугурации, появляются с ним на спортивных мероприятиях и делают первые шаги в роли интернет-инфлюэнсеров. О детях и внуках, которые поддерживают американского лидера, — в материале «Газеты.Ru».

14 мая газета The New York Times писала, что бизнес-империя семьи главы Белого дома Дональда Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц его президентства. В частности, запуск криптовалюты $TRUMP принес по меньшей мере $174 млн. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты через инвестиционную фирму вложили $2 млрд в новый криптовалютный проект семьи Трампа, World Liberty Financial. Компания, лидерами которой являются Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший, будет зарабатывать десятки миллионов долларов в год на инвестициях, подчеркнуло издание.

Ранее сын Трампа пропустил его выступление перед конгрессом.

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