Рубио, Кушнер и Уиткофф встретятся с делегацией Украины во Флориде в воскресенье

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в воскресенье во Флориде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского официального представителя.

В субботу украинская делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Состав делегации был изменен после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, при этом некоторые положения плана могут оказаться лишь декларативными.

В состав делегации также включен заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Вадим Скибицкий.

Ранее на Западе начали осознавать, кто препятствует достижению мира на Украине.