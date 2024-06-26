Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле, 2022 год

Украина раскрыла, что сорвало переговоры в 2022 году. Россия хочет начать их «с чистого листа» Арахамия: в 2022-м Запад советовал Киеву не обсуждать «эфемерные гарантии» с РФ

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за совета западных стран не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности». При этом украинский президент Владимир Зеленский, как пишет Time, тогда был готов даже согласиться на мир в обмен на территории. В МИД России считают, что теперь переговоры придется начинать «с чистого листа», без заготовок от третьих лиц. А на Украине работают над «новой конкретикой ради мира», которую представят уже в июле.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, в беседе с Time заявил, что в 2022 году западные страны посоветовали украинской стороне прекратить обсуждать с Россией «эфемерные гарантии».

Арахамия рассказал, что «фишка» украинской делегации «была в антидипломатии». Российская сторона пришла на переговоры в костюмах и галстуках, Арахамия был в сдвинутой на бок бейсболке. Он якобы попросил говорить не юридическим языком, а «разобраться в нормальных терминах». За шесть недель стороны пришли к соглашению, что Россия гарантирует Украине безопасность, а Украина отказывается от планов вступить в НАТО и принимает статус «постоянного нейтралитета».

Time пишет, что украинский президент Владимир Зеленский был даже готов отдать территорию ради наступления мира.

В конце апреля 2022 года переговоры сорвались, в том числе из-за позиции европейских стран и США.

«Они [союзники Украины] фактически посоветовали нам не заниматься эфемерными гарантиями безопасности», — сказал Арахамия. По его словам, западные союзники отказались дать Украине твердые обещания помочь в случае нового военного конфликта на территории страны, а без этих гарантий украинцам пришлось бы «полагаться на добросовестность россиян».

Time пишет, что успех Украины на фронте стал еще одной причиной прекращения переговоров. При этом союзники просили Зеленского воспользоваться моментом и возобновить переговоры «с позиции силы».

«Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею. <...> Воспользуйтесь моментом!» — говорил американский генерал Марк Милли, который тогда был председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Украинская сторона решила не возобновлять переговоры и попробовать вернуть себе всю потерянную территорию. А для урегулирования конфликта Зеленский придумал «формулу мира». Украина планировала создать коалицию из стран для поддержки своего мирного плана, а не делать каких-либо предложений России. Для этого в требования включили пункты, которые легко могли бы поддержать другие страны: ядерная безопасность и стабильные поставки продовольствия в Азию и Африку.

Осенью 2023 года стало понятно, что контрнаступление Украины идет не так успешно, как им бы хотелось: Украина понесла «ужасающие потери». Кроме этого, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке, который перетянул внимание западных стран. В июне 2024-го Украина провела саммит по обсуждению «формулы мира», куда не пригласила Россию. Теперь Киев «не намерен делать пауз» и собирается организовать новую встречу в Саудовской Аравии уже с участием РФ, чтобы договориться о мире, пишет газета.

В вечернем обращении 25 июня Зеленский заявил, что с июля будет «новая конкретика ради мира».

«Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира», — сказал президент Украины. «Страна.ua» предполагает, что речь идет о подготовке второго саммита мира, на котором Украина допускает участие России.

«С чистого листа»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии в Минске заявил, что переговоры между Россией и Украиной нужно начинать с чистого листа, то есть без каких-либо заготовок, которые Запад «подсовывает справа и слева».

«Либо пусть нам дадут какую-то реалистичную картину того, как Запад это [урегулирование] видит», — сказал Лавров, цитирует ТАСС.

Министр добавил, что российский президент Владимир Путин обозначил позицию РФ по этому вопросу 14 июня на встрече с руководством МИД, в частности демилитаризированный статус Украины и гарантию прав национальных меньшинств (русского и русскоязычного населения страны).

«Мы сказали — мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — отметил Лавров.

По словам главы МИД, ситуация на фронте меняется не в пользу Киева, «поэтому те, кто имеет какое-то благоразумие, должны проанализировать цепочку ситуаций, когда каждое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже».

Ранее Путин среди условий для переговоров назвал вывод украинских войск из новых российских регионов, прекращение огня, отказ от западных поставок оружия и нейтральный статус Украины.