В Иране назвали шаги США против Венесуэлы «произволом»

МИД Ирана: меры Трампа в отношении Венесуэлы угрожают международной авиации
Vahid Salemi/AP

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы «произволом». Заявление дипломата публикует в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

В Иране согласились с тем, что действия американской стороны направлены против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы. Меры США являются «беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации». Багаи предупредил, что последствия этого шага Вашингтона опасны «для главенства закона, мира и безопасности на глобальном уровне».

Накануне Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Газета The Washington Post писала, что военные самолеты США постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно утверждали, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро.

В Венесуэле потребовали от США уважать ее воздушное пространство. Там считают, что американский лидер пытается «применить нелегитимную юрисдикцию США» в отношении южноамериканской страны, самонадеянно отдает приказы и и угрожает ее национальному воздушному пространству, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету.

Ранее Куба обвинила США в «электромагнитном вмешательстве» над Карибами.

