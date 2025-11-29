Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США

Зеленский исключил Ермака из состава делегации Украины на переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Ушедший накануне в отставку глава офиса украинского президента Андрей Ермак, возглавлявший делегацию, исключен из ее состава.

«Для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе.

В составе делегации остались советник главы ОП Александр Бевз, начальник Главного управления минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад и глава службы внешней разведки Олег Иващенко. Кроме того, в список включен замначальника ГУР Вадима Скибицкого.

Тем временем Зеленский сообщил, что провел совещание с главой украинской разведки Кириллом Будановым по поводу перспектив страны на переговорах с США и Россией.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.