На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США

Зеленский исключил Ермака из состава делегации Украины на переговорах с США
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Ушедший накануне в отставку глава офиса украинского президента Андрей Ермак, возглавлявший делегацию, исключен из ее состава.

«Для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе.

В составе делегации остались советник главы ОП Александр Бевз, начальник Главного управления минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад и глава службы внешней разведки Олег Иващенко. Кроме того, в список включен замначальника ГУР Вадима Скибицкого.

Тем временем Зеленский сообщил, что провел совещание с главой украинской разведки Кириллом Будановым по поводу перспектив страны на переговорах с США и Россией.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами