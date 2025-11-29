На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поклонская высказалась о «разрыве всех отношений с христианством»

Поклонская заявила, что ее отход от христианства был осознанным решением
Владимир Федоренко/РИА Новости

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская отказалась объяснить в программе «Вы держитесь!» на RTVI, почему отошла от христианства.

По ее словам, это личная тема, которой она не собирается делиться ни с кем. Женщина не уточнила, во что верит сейчас.

«Чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение ровно точно так же, как в 2014-м году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, определению дальнейшей своей судьбы и жизни», — сказала она.

Поклонская добавила, что «разорвала все отношения с христианством и вообще с любой авраамической религией», но относится к ним уважительно. Советник Генпрокурора попросила так же вести себя по отношению к ее праву хранить в тайне личную информацию.

Осенью прошлого года Поклонская призвала отмечать языческий праздник Самайн, который славяне называли Велесовой ночью, а современные западные страны — Хэллоуином. Патриарх Кирилл назвал происходящее «пафосом выступлений неоязыческих проповедников» и указал на «подмену ценностей и фальсификацию национальной истории». Советник Генпрокурора ответила, что ей нет дела до критики ее религиозных взглядов.

Ранее Поклонская объяснила, почему стала Радведой.

