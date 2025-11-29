На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поклонская объяснила, почему стала Радведой

Поклонская стала Радведой, потому что ей нравится это имя
true
true
true
close
Денис Гришкин/ Агентство «Москва»

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская объяснила в программе «Вы держитесь!» на RTVI, что стала Радведой, потому что ей просто нравится это имя.

Она сообщила, что его сокращенная форма — Рада.

«Изначально я читала легенды, и мифы, и информацию, что это означает «утренняя заря», «звезда», ну, вот что-то такое красивое. В других культурах это несет другой смысл, но тоже что-то доброе, красивое», — отметила женщина.

Она добавила, что не планировала никому публично говорить о смене имени, поэтому к ней по-прежнему обращаются как к Наталье.

29 октября стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Ранее в посте Поклонской увидели пропаганду деструктивных культов.

