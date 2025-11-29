Делегация Украины отправилась на переговоры в США

Умеров: украинская делегация отправилась в США для участия в переговорах

Украинская делегация отправилась в США для участия в переговорном процессе. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Украинская делегация уже в пути в США», — написал он.

Бывший народный депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации на переговорах по украинском урегулированию вместо экс-главы офиса президента Андрея Ермака. В состав делегации также включен заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Вадим Скибицкий.

Накануне Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее Зеленскому предрекли «очередной дедлайн» по мирному соглашению.