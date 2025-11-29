Зеленскому предрекли «очередной дедлайн» по мирному соглашению

CNN: на Зеленского снова окажут давление, может последовать очередной дедлайн

США могут снова оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского для подписания мира, ему могут сообщить об «очередном дедлайне» для подписания мирной сделки. Об этом сообщает CNN.

«На Зеленского снова будет оказано давление, и может последовать очередной дедлайн в стиле Дня благодарения», — говорится в сообщении телеканала.

Украинская делегация 29 ноября отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Группа, куда входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.