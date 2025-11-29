Злонамеренные поиски страны Европы помешали достижению решений по урегулированию на Украине на прошлых этапах, сейчас их подход изменился. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат выразил уверенность в том, что отказ Украины в 2022 году от продолжения нормальной дипломатической работы был продиктован «кураторами» из Европы. По его словам, Москва и Киев тогда близко подошли к договоренностям.

«Злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется», — завил Рябков.

Он напомнил, что на поле боя ситуация иная, но политические подходы европейцев не поменялись.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский дал тайные указания представителям Украины на переговорах с США.