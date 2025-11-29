На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умеров рассказал о стратегии Украины на новом раунде переговоров с США

Умеров: продолжим согласование всех наработок, сформулированных в Женеве
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Глава украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Рустем Умеров заявил, что Киев намерен продолжить согласование всех наработок по мирному решению конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве», — подчеркнул он.

Умеров сообщил, что утром 29 ноября связался с украинским лидером Владимиром Зеленским и доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.

Переговоры о мире на Украине
