СМИ: Элементы сделки по Украине могут «исчезнуть» почти сразу после заключения мира

CNN: после подписания мира на Украине части сделки могут быстро исчезнуть

После подписания мира на Украине некоторые элементы сделки почти сразу могут «исчезнуть». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Значительная часть предлагаемой сделки содержит лишь теоретические идеи о будущих альянсах, финансировании или ограничениях. Но, как и в предыдущих меморандумах, эти элементы могут трансформироваться во что-то более практическое или полностью исчезнуть в течение нескольких месяцев после подписания любой сделки», — говорится в сообщении издания.

Украинская делегация 29 ноября отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Группа, куда входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.