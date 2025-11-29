На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Элементы сделки по Украине могут «исчезнуть» почти сразу после заключения мира

CNN: после подписания мира на Украине части сделки могут быстро исчезнуть
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

После подписания мира на Украине некоторые элементы сделки почти сразу могут «исчезнуть». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Значительная часть предлагаемой сделки содержит лишь теоретические идеи о будущих альянсах, финансировании или ограничениях. Но, как и в предыдущих меморандумах, эти элементы могут трансформироваться во что-то более практическое или полностью исчезнуть в течение нескольких месяцев после подписания любой сделки», — говорится в сообщении издания.

Украинская делегация 29 ноября отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Группа, куда входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами