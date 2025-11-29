На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина не намерена менять свои требования в переговорах после отставки Ермака

Axios: Украина не поменяет свою позицию на переговорах после отставки Ермака
Emma Farge/Reuters

Украина не намерена менять позицию на переговорах с США по решению конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Украинский чиновник заявил, что, хотя отставка Ермака изменила переговоры, это не приведет к изменениям в позиции Украины по прекращению войны, которая была определена Зеленским», — говорится в сообщении.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку главы его офиса Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
