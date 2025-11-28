В сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке

Зеленский четыре года назад сказал, что Ермак уйдет вместе с ним

После ухода Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины на фоне коррупционного скандала в сети вспомнили слова украинского лидера Владимира Зеленского, сказанные четыре года назад.

«Он пришел со мной, он со мной уйдет», — сказал тогда президент Украины.

В пятницу Андрей Ермак был уволен со своей должности.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

