СМИ назвали встречу Орбана и Путина вызовом странам Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что, по мнению СМИ, стало демонстрацией противостояния с партнёрами по Европейскому союзу. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».

Отмечается, что Орбан выступает против инициатив ЕС по приостановке импорта российской нефти и газа. По информации СМИ, Венгрия может использовать соглашения, достигнутые в ходе встречи с Москвой, чтобы продолжать отстаивать собственную позицию, противоречащую Брюсселю.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Сам венгерский лидер заявил, что переговоры в Кремле прошли успешно, а главной целью визита было обеспечение гарантированного энергоснабжения для Будапешта. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона обязалась выполнить все условия контрактов, заключенных с Венгрией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь также заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.