Премьер Венгрии оценил итоги встречи с Путиным

Орбан заявил, что его переговоры с Путиным прошли успешно

Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина прошли успешно. Об этом глава венгерского кабмина заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал премьер.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее журналисты рассказали об ужине премьера Венгрии в ресторане русской кухни.