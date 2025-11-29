На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф заявил, что Россия, Украина и США должны стать деловыми партнерами

true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия, Украина и США в результате мирного урегулирования украинского конфликта должны стать деловыми партнерами, чтобы «процветать». Об этом газете The Wall Street Journal заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«У России так много ресурсов, огромные территории… Если мы сделаем все это (решение конфликта на Украине – «Газета.Ru»), и все будут процветать, и все будут участвовать в этом, и это принесет пользу всем, это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут процветать», — подчеркнул он.

28 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели.

Накануне Владимир Путин заявил, что ожидает участия в переговорах по Украине Стивена Уиткоффа, а обвинения в любезности с РФ в его адрес — необоснованны.

Согласно информации Bloomberg, в октябре Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, чем обернется для Уиткоффа «слив» переговоров с Ушаковым.

