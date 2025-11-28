На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа

Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
Gavriil Grigorov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин примет специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно», — сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин заявил, что ожидает участия в переговорах по Украине Стивена Уиткоффа, а обвинения в любезности с РФ в его адрес — необоснованны.

Согласно информации Bloomberg, в октябре Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, чем обернется для Уиткоффа «слив» переговоров с Ушаковым.

