Политолог объяснил, чем обернется для Уиткоффа «слив» переговоров с Ушаковым

Политолог Котов: утечка переговоров с Ушаковым не отразится на карьере Уиткоффа
true
true
true
close
Global Look Press/РИА Новости

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов в беседе с РИАМО прокомментировал «слитые» телефонные переговоры помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа.

По мнению эксперта, для Уиткоффа эта ситуация вряд ли обернется значительными карьерными потерями. Президент США Дональд Трамп высоко ценит его работу, несмотря на подобные инциденты. При этом глава Белого дома отдает себе отчет в том, что противников мирного трека достаточно, считает Котов.

«Важно помнить, что любые договоренности и инициативы по урегулированию украинского конфликта могут натолкнуться на противодействие со стороны различных интересантов, которые боятся потерять влияние, деньги и контроль в условиях возможных изменений», — заключил политолог.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.

Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

Ранее в Британии назвали возможную причину утечки разговора Уиткоффа и Ушакова.

