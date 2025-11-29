На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США призвали провести аудит выделяемых Украине средств

Конгрессвумен Луна: на Украине следует провести аудит выделяемых средств
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сегодня необходимо провести аудит финансовой помощи, выделяемой Украине. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна в социальной сети X, комментируя новость об отставке руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Понимаете, почему нам следовало проверять [расходование] денег, которые отправляли на Украину? Коррупция», — написала конгрессвумен.

В пятницу Андрей Ермак был уволен с должности главы офиса Зеленского на фоне разгоревшегося коррупционного скандала.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

По мнению нардепа Алексея Гончаренко, Ермак отдавал приказы следить за сотрудниками антикоррупционных органов Украины и участвовал в коррупционных схемах Миндича.

Ранее экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского.

