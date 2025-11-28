Депутат Рады Гончаренко назвал три причины обысков у Ермака

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак отдавал приказы следить за сотрудниками антикоррупционных органов Украины, а также участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Три причины обыска у Ермака: 1. из-за того, что отдавал приказы органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. 2. участие в схемах Миндича. 3. и есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — написал он.

До этого политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Зеленский понимает, что в любой момент НАБУ, получив соответствующие указания из-за рубежа, может опубликовать сведения о нем самом. По его словам, президент Украины был не готов к такому развитию событий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.