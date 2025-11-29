Украинский депутат назвал кандидатуры на пост Ермака

Железняк: на пост Ермака могут рассматриваться Буданов и Шмыгаль

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на пост уволенного главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака претендуют четыре возможных кандидата. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть четыре наиболее вероятных кандидата. Это не значит, что не появится еще пятый, который и получит должность. Но пока так... Юлия Свириденко... Михаил Федоров... Кирилл Буданов... Денис Шмыгаль», — подчеркнул Железняк.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что офис президента Украины ждет перезагрузка.

Вечером 26 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическим кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

