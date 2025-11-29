На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал «перезагрузку» офиса президента Украины

Зеленский: офис президента Украины ждет перезагрузка
Alina Smutko/Reuters

Офис президента Украины ждет перезагрузка. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — сказал глава республики.

Вечером 26 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическим кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Издание Insider.ua сообщило, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко может заменить Ермака на посту главы офиса президента. В то же время претендентом на должность может стать и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которому «много раз предлагали», но он «отказывал», отметили журналисты.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

