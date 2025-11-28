Названы кандидаты на место уволившегося Ермака

svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может заменить подавшего в отставку Андрея Ермака на посту главы Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Insider.ua».

По информации источника, в настоящее время на должность рассматривают премьер-министра Свириденко, однако для этого ей придется покинуть свой пост.

В то же время претендентом на должность вместо Ермака может стать и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которому «много раз предлагали», но он «отказывал», пишет издание.

Об отставке Ермака 28 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, он подписал соответствующий указ. Зеленский также пообещал «перезагрузку» всего Офиса.

Утром 28 ноября в доме Ермака провели обыски.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее сообщалось, что обыски в доме Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!».