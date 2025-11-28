На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2026 года до 27 093 рублей
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России будет установлен на уровне 27 093 рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, направлен на повышение заработной платы примерно 4,6 миллиона работников.

Новый МРОТ составит 48% от медианной заработной платы по стране.

Согласно данным Росстата, медианная заработная плата в России за 2024 год достигла 56 443 рублей. Установление МРОТ в процентном соотношении к медианной зарплате является практикой последних лет, направленной на последовательное повышение доходов населения.

26 ноября Совфед одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, на каких выплатах отразится повышение МРОТ.

