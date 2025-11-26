Россиянам рассказали, на каких выплатах отразится повышение МРОТ

С 1 января 2026 года в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рубля. На зарплатах это отразится только если человек на полной ставке получает меньше этой суммы, однако это изменение приведет к повышению и ряда других выплат и пособий, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

В целом повышение МРОТ положительно влияет на рынок труда, так как способствует ускорению роста зарплат, но работодатели, которые уже платят сотрудникам больше этой суммы, ничего менять не обязаны. Большинство компаний пересматривают зарплаты сотрудников в условиях конкуренции за квалифицированные кадры, пояснил эксперт.

Однако помимо зарплаты в зависимости от МРОТ регулируется размер и других выплат, включая пособие по нетрудоспособности, беременности и родам, напомнил Балынин. Так, благодаря росту минимального уровня зарплаты размеры пособий по беременности и родам в 2026 году не могут быть ниже — 124 702,2 рубля (в этом году эта сумма составляет 103 285 рублей). При многоплодной беременности это уже 172 801,62 рубля (сейчас 143 123,5 рубля ).

По временной нетрудоспособности минимальная сумма пособия рассчитывается с помощью соотношения МРОТ к числу календарных дней.

«Поэтому с учётом всего вышеизложенного заключаю, что повышение МРОТ имеет огромное социально-экономическое значение, — подчеркнул экономист. — Важно отметить, что национальными целями развития Российской Федерации, определёнными президентом России на период до 2030 года, установлено повышение МРОТ опережающими темпами и достижение его величины не менее чем 35 тыс. рублей к 2030 году».

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов объяснил, в каких случаях повышение МРОТ отразится на расчете больничного пособия. Так, чаще оно вычисляется на основе заработка сотрудника за два года до болезни, но если средний заработок сотрудника за два календарных года до болезни оказывается ниже минимального размера оплаты труда, то для расчета принимается МРОТ. Так, к примеру, в январе будущего года на один день больничного отпуска будет выделяться 873,97 рубля – эта сумма выходит, если поделить МРОТ на 31 день.

