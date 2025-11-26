Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

СФ одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года до 27 093 рублей

Совфед одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Сообщается, что увеличение МРОТ будет способствовать повышение зарплаты для 4,6 млн работников по всей стране.

14 октября повышение МРОТ анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию. 20 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы приняли данный законопроект в третьем чтении.

Как сообщают «Известия», президент России Владимир Путин поручал к 2030 году повысить МРОТ в два раза. Таким образом он должен достичь показателя в 35 тыс. рублей в месяц или более.

