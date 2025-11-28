Песков прокомментировал отставку Ермака

Песков на фоне отставки Ермака заявил о глубочайшем кризисе на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем кризисе. Его слова приводит РИА Новости.

«В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что последствия могут быть самыми разными.

Незадолго до этого на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появился указ об увольнении главы офиса президента Андрея Ермака.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в его квартире. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России отреагировали на отставку Ермака.