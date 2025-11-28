На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России отреагировали на отставку Ермака

Мирошник: Зеленский наивно полагает, что, сдавая подельников, сможет выплыть сам
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский наивно полагает, что, сдавая подельников, сможет выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отставку Андрея Ермака.

«Зеленский все еще наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договоренностей о своих личных перспективах», — говорится в публикации.

При этом дипломат отметил, что молниеносная отставка Ермака, еще и по его личному заявлению, лишь подтверждает, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) более чем достаточно доказательств «коррупционных деяний» главы офиса Зеленского.

Утром 28 ноября начались обыски в квартире Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о «новом уровне давления» на президента Украины.

