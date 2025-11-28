На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посоветовал молодому ученому заняться вопросом рождения детей

Путин поставил задачу молодому ученому уделить внимание вопросам семьи
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин посоветовал молодым ученым заняться семейным вопросом. Об этом он сказал в разговоре с одним из участников V Конгресса молодых ученых, передает пресс-служба Кремля.

Путин во время разговора с ассистентом кафедры 602 Института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института Кириллом Шелковым сказал, что знает, что собеседник занимался научной, административной деятельностью и создал семью. На вопрос, есть ли у него дети, ученый ответил отрицательно.

«Займитесь и этим вопросом», — предложил с улыбкой президент.

На это Шелков ответил, что «теперь есть возможности».

V Конгресс молодых ученых стартовал 26 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус». Основная тема конгресса — «Энергия науки: от знаний к созданию будущего». По словам главы государства, целью мероприятия было создание площадки для свободного общения и обмена идеями между людьми, которые хотят заниматься наукой.

Как рассказал Владимир Путин на встрече с учеными, в студенчестве он получал стипендию в 40 рублей и «был очень рад этому». Глава государства напомнил, что с 2024 года около 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Путин признал, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны.

