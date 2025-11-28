Путин посоветовал молодому ученому заняться вопросом рождения детей

Президент РФ Владимир Путин посоветовал молодым ученым заняться семейным вопросом. Об этом он сказал в разговоре с одним из участников V Конгресса молодых ученых, передает пресс-служба Кремля.

Путин во время разговора с ассистентом кафедры 602 Института №6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института Кириллом Шелковым сказал, что знает, что собеседник занимался научной, административной деятельностью и создал семью. На вопрос, есть ли у него дети, ученый ответил отрицательно.

«Займитесь и этим вопросом», — предложил с улыбкой президент.

На это Шелков ответил, что «теперь есть возможности».

V Конгресс молодых ученых стартовал 26 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус». Основная тема конгресса — «Энергия науки: от знаний к созданию будущего». По словам главы государства, целью мероприятия было создание площадки для свободного общения и обмена идеями между людьми, которые хотят заниматься наукой.

Как рассказал Владимир Путин на встрече с учеными, в студенчестве он получал стипендию в 40 рублей и «был очень рад этому». Глава государства напомнил, что с 2024 года около 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Путин признал, что меры поддержки рождаемости в России недостаточны.