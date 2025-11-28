На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуму внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных

Кабмин предложил ратифицировать соглашение с Индией о взаимной отправке войск
true
true
true
close
Depositphotos

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму двустороннее соглашение с Индией, которое регулирует порядок взаимной отправки войск. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.

Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года. В тексте говорится о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов РФ и Индии на территорию друг друга и организации их взаимного материально-технического обеспечения.

В пояснительной записке сказано, что соглашение будет использоваться во время совместных учений, тренировок, для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности.

Как отметили в кабмине, ратификация документа укрепит сотрудничество между Россией и Индией в военной области.

До этого посол РФ в Индии Денис Алипов рассказал, что предстоящий 23-й российско-индийский саммит с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

По его словам, готовится много амбициозных решений.

Ранее Лавров назвал важнейший приоритет во внешней политике России.

