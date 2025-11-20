На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол рассказал о подготовке к саммиту России и Индии

Посол Алипов: РФ и Индия готовят к саммиту с Путиным и Моди много решений
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящий 23-й российско-индийский саммит с участием президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества. Об этом ТАСС заявил посол России в Индии Денис Алипов.

По его словам, готовится много амбициозных решений.

«Готовим солидный пакет амбициозных решений, которые позволят раскрыть потенциал связей стран в соответствии с национальными интересами и требованиями времени», — отметил он.

Посол подчеркнул, что внимание будет уделено как традиционной отрасли, так и новым перспективным сферам.

Алипов указал, что Российская Федерация — это ведущий партнер Индии в военно-техническом сотрудничестве, мирном атоме, энергобезопасности, науке и образовании.

«Мы осваиваем новые высокотехнологические ниши, призванные обеспечить реализацию поставленной лидерами задачи — довести взаимную торговлю к 2030 году до $100 млрд с сегодняшних $70 млрд и обеспечить качественную диверсификацию торгово-экономических и инвестиционных связей», — сказал посол.

15 ноября заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев сообщил, что Россия и Индия в начале декабря в Нью-Дели организуют деловой форум, сфокусированный на задачах расширения торговли между двумя государствами.

Ранее Россия обсудила с Индией предстоящие встречи на высшем уровне.

