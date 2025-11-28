Путин заявил, что наука должна быть вне политики

Наука, подобно искусству и спорту, должна находиться вне политики и объединять людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что целью создания Конгресса молодых ученых было формирование площадки для свободного общения и обмена идеями между людьми, желающими заниматься научной деятельностью.

«Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей», — заявил Путин.

В четверг Кремль анонсировал встречу Путина с участниками V Конгресса молодых ученых.

В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная программы. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В деловую программу входит более 170 мероприятий, посвященных будущему атомной отрасли, энергетической отрасли, транспорту, медицине, химии, индустрии красоты.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал привлекать к научной работе инженеров-ветеранов СВО.