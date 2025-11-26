На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чернышенко призвал привлекать к научной работе инженеров-ветеранов СВО

Чернышенко: необходимо привлекать в науку ветеранов СВО с инженерными знаниями
Global Look Press

Страны НАТО ведут охоту на ветеранов боевых действий, обладающих инженерными знаниями, поэтому вузам и научным организациям следует присматриваться к ним и принимать таких специалистов на работу. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых, передает РИА Новости.

«Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться… Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что ветераны СВО с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в становление технологической науки. Кроме того, по словам зампреда правительства, российские военнослужащие способны придать предметные смыслы разработкам.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Ранее участник программы «Время героев» был назначен на ответственный пост в Дагестане.

