Кремль анонсировал встречу Путина с участниками V Конгресса молодых ученых

Президент России Владимир Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там уточнили, что в ходе встречи глава государства обсудит с участниками конгресса вопросы развития научной инфраструктуры и кадров, а также совершенствование мер поддержки молодых ученых.

По информации фонда Росконгресс, более семи тысяч человек примут участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 26 по 28 ноября. В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная программы. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В деловую программу входит более 170 мероприятий, посвященных будущему атомной отрасли, энергетической отрасли, транспорту, медицине, химии, индустрии красоты.

На выставке конгресса будут представлены новые технологии и разработки ведущих вузов, компаний, исследовательских центров. В ней примут участие более 50 экспонентов.

Ранее Чернышенко призвал привлекать к научной работе инженеров-ветеранов СВО.